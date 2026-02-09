Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: automobilisti testimoni della rapina

LECCE - Questa mattina, lungo la, si è verificato un tentativo di assalto a un portavalori. Una studentessa diretta all’ha raccontato la sua drammatica esperienza: “Mi stavo recando all’università perché dovevo sostenere un esame. Davanti a me c’era un camioncino posizionato diagonalmente che bloccava la strada. Ho pensato a un incidente, poi ho sentito degli spari e visto due persone incappucciate. Uno di loro aveva un fucile e ha sparato. Mi sono nascosta dentro la macchina per la paura”.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno bloccato la carreggiata con auto disposte di traverso e fatto esplodere il furgone portavalori. Dai video registrati dagli automobilisti si vedono almeno sei persone a volto coperto, alcune con tute bianche e armate.

La rapina, però, non sarebbe stata consumata. Per fuggire, la banda avrebbe rapinato alcune auto in transito, utilizzando veicoli con lampeggianti per camuffarli da mezzi di polizia. Le autorità hanno aperto le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto.