Bomba davanti alla casa dell’ex consigliere regionale Mario Romano a Matino

MATINO – Momenti di paura nella notte a Matino, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba davanti all’abitazione dell’ex consigliere regionale Mario Romano, 75 anni.

L’attentato è avvenuto poco dopo l’una: i malviventi hanno scavalcato il muro di cinta della villa situata lungo la provinciale SP55 per Taviano, posizionando l’ordigno davanti alla porta d’ingresso. L’esplosione ha causato ingenti danni: la porta è stata divelta, i muri esterni anneriti e sono stati compromessi anche alcuni ambienti interni della villa.

Romano, presente in casa con la moglie e il figlio, ha dato subito l’allarme. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini, che mirano a identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’attentato.