Referendum Giustizia: a San Severo confronto civile e partecipato sull’importanza del voto

SAN SEVERO – La cittadina di San Severo ha ospitato un confronto pacato e costruttivo sul Referendum sulla Giustizia, con un’ampia partecipazione di pubblico. La Palazzina Liberty si è riempita per il convegno organizzato dall’Associazione Culturale Enrico Berlinguer, intitolato “Perché No, Perché Sì – Confronto per un voto consapevole”, svoltosi giovedì 12 gennaio.

I lavori sono stati moderati dalla giornalista Elisabetta Ciavarella e coordinati da Franco Persiano, presidente dell’associazione. Numerosi gli interventi autorevoli: l’avvocato Gianni Di Cagno, già componente del CSM; la professoressa Daniela Curtotti, ordinaria di Diritto Processuale Penale e Prorettrice dell’Università di Foggia per il Comitato del NO; l’avvocato Luigi Iorio per il Comitato SÌ di Foggia; e l’avvocato Alfredo Ciavarella, presidente dell’Unione Avvocati di San Severo.

Franco Persiano ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Abbiamo dimostrato che è possibile confrontarsi civilmente su temi complessi, riconoscendo legittimità a posizioni divergenti e informando i cittadini in modo completo. La conoscenza dei meccanismi e dei principi costituzionali è fondamentale per scegliere consapevolmente”.

L’appello bipartisan emerso dall’incontro è chiaro: recarsi a votare il 22 e 23 marzo, indipendentemente dalla scelta tra SÌ e NO. Persiano ha sottolineato l’importanza di contrastare la disaffezione democratica, ricordando come alle ultime elezioni regionali l’affluenza fosse stata bassa sia a San Severo sia in tutta la Capitanata.

L’iniziativa ha confermato che, anche in tema di giustizia, il dialogo civile e l’informazione possono stimolare una partecipazione responsabile e consapevole dei cittadini.