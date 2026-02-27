Boxe Iaia Brindisi sul ring di Modugno: tre giovani atleti al Torneo Regionale Esordienti Under 19



Venerdì 27 e domani sabato 28 febbraio, a Modugno, andrà in scena il Torneo Regionale Esordienti Under 19, organizzati dalla ASD Boxe Modugno. Un evento che vedrà protagonisti atleti provenienti da tutta la Puglia e dalla Basilicata (inizio gare ore 19).





A rappresentare i colori brindisini della Boxe Iaia Brindisi, capitanata dal maestro Carmine Iaia, saranno tre giovani pugili determinati e motivati: Antonio Iaia, categoria 55 kg; Giuseppe Montanaro, categoria 65 kg; Riccardo Matera, categoria 70 kg.





Per i tre atleti si tratta di un banco di prova importante, un passaggio cruciale nel percorso di crescita sportiva e personale. Il torneo regionale rappresenta infatti molto più di una competizione: è un momento di confronto, di verifica del lavoro svolto in palestra e di maturazione caratteriale, dove disciplina, sacrificio e spirito di squadra si fondono con la passione per la noble art.





Il maestro Carmine Iaia guarda all’appuntamento con fiducia e consapevolezza del lavoro svolto: «Ci siamo preparati per questo torneo e aspettiamo le risposte dei ragazzi che si sono allenati duramente. Hanno dimostrato impegno, costanza e grande serietà in palestra. Ora sarà il ring a parlare: queste competizioni servono per crescere, fare esperienza e capire a che punto siamo del nostro percorso».





La Boxe Iaia Brindisi si presenta dunque all’appuntamento regionale con entusiasmo e determinazione, pronta a dare battaglia col cuore prima ancora che con i guantoni. Per i giovani atleti brindisini sarà l’occasione per dimostrare che il futuro del pugilato locale è già una solida realtà.