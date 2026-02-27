Sanremo, Serena Brancale in pole position per la vittoria. Lo chef Luca Sabetta: 'Ecco la sua dieta'



FRANCESCO GRECO - SANREMO (IM) – La barese Serena Brancale, con la canzone "Qui con me" è, secondo i bookmakers più accreditati, in pole position per la vittoria finale del Festival di Sanremo edizione numero 76. Ancora qualche ora di attesa e lo sapremo. – La barese Serena Brancale, con la canzone "Qui con me" è, secondo i bookmakers più accreditati, in pole position per la vittoria finale del Festival di Sanremo edizione numero 76. Ancora qualche ora di attesa e lo sapremo.





Si sa che affrontare il Festival non è facile: i cantanti devono gestire l’ansia da prestazione, lo stress, i rapporti con i media, il pubblico, gli agenti, i discografici, etc.





Ma anche la dieta è importante, fondamentale, mica si può mangiare a casaccio, ne risentirebbe il fisico e ovviamente anche la voce.





D. Come gestisce questo aspetto la cantante nata a Bari nel 1989?





R. Ce lo facciamo dire dallo chef pugliese (Lecce, ma lavora nel ristorante "Stella del mare" di Galatina, ) Luca Sabetta, al Festival per la terza volta di seguito, impegnato nelle performance gastronomiche fra "Casa Sanremo" e "Roof Garden Gambero Rosso", sempre attento a promuovere prelibatezze, prodotti e ricette rigorosamete made in Puglia.





D. Luca permette: "Serena ovviamente durante il Festival fa pochi sgarri, perché segue una dieta ferrea per via delle esibizioni…". A cosa non riesce proprio a rinunciare?





R. Serena non rinuncerebbe mai ai sapori della sua terra, come il polpo o i frutti di mare. Ama il pesce crudo. Per lei il cibo è spesso collegato a momenti di vita, calore e tradizione, non solo a preferenze gustative specifiche.





D. E oltre al "crudo", di cui i baresi sono storicamente appassionati?





R. Non può mancare la melanzana che Serena ricorda come uno dei piatti che le portano un forte valore affettivo legato alla sua mamma.





D. Scendiamo più nello specifico?





R. Certamente. A colazione un frullato leggero con banana, miele e latte vegetale o yogurt magro. Fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Una tisana tiepida o acqua a temperatura ambiente.





D. Pranzo?





Quasi sempre riso o pasta in bianco con un filo d’olio extravergine d’oliva. Polpo o pesce alla griglia (a esempio calamari o spigola). Verdure cotte o al vapore (carote, zucchine). Frutta non acida (es. mela o pera).





D. A merenda?





R. Frutta secca in piccola quantità. Miele o una tisana tiepida per la gola. Qualche mandorla o nocciola per l’energia.





D. A cena?





R. Serena fa una cena leggera, prima della performance serale: zuppa di legumi leggera o crema di verdure. Piccolo filetto di pesce o pollo alla piastra. Verdure cotte o insalata leggera. Acqua naturale a temperatura ambiente.





D. Extra backstage?





R. Acqua a volontà. Tisane lenitive (malva, camomilla, zenzero). Le consiglio il miele per la voce. E di evitare cibi troppo grassi, fritti o piccanti, ma anche le bevande gassate e, ovvio, l’alcol.