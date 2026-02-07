Brindisi, cinque funzionari doganali denunciati per corruzione

BRINDISI - Sei persone, tra cui cinque funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio al porto di Brindisi, sono state denunciate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura e condotta dalla Guardia di Finanza.

L’accusa nei loro confronti è corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero omesso i dovuti controlli, agevolando l’ingresso illecito di merci provenienti dall’estero nel porto di Brindisi, in cambio di beni o altre utilità.

La Procura ha emesso decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei cinque funzionari e di un’altra persona coinvolta, a seguito di accertamenti che hanno ricostruito diversi episodi di presunta corruzione verificatisi nel 2025.