Parabita, donna precipita nell’ascensore di casa: fratture, non è in pericolo di vita

PARABITA - Una donna di 72 anni è caduta per circa due metri nel vano dell’ascensore della propria abitazione a Parabita, in provincia di Lecce.

Secondo quanto ricostruito, la porta dell’ascensore si era aperta, ma la cabina era rimasta al piano inferiore: la donna, entrando, è precipitata. Soccorsa dai vigili del fuoco, è stata trasportata all’ospedale di Gallipoli, dove le sono state diagnosticate fratture. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. L’ascensore è stato posto sotto sequestro.