Grumo Appula, furgoncino prende fuoco durante il rifornimento: nessun ferito

GRUMO APPULA - Attimi di paura ieri sera sulla SS69, nel comune di Grumo Appula, quando la colonnina di una stazione di servizio ha preso fuoco mentre un furgoncino si stava rifornendo.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, distruggendolo completamente. Fortunatamente, grazie all’impianto di sicurezza della colonnina e all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo non si è propagato oltre e non ci sono stati danni a persone.

Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio, mentre l’area è stata messa in sicurezza dai soccorritori.