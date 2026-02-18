Brindisi, convegno sul tema 'Zes e Ufficio Commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative'



BRINDISI - Venerdì 20 febbraio, alle ore 15:30, nella sala conferenze del Consorzio Asi di Brindisi, avrà luogo un incontro sul tema "Zes e ufficio commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative". - Venerdì 20 febbraio, alle ore 15:30, nella sala conferenze del Consorzio Asi di Brindisi, avrà luogo un incontro sul tema "Zes e ufficio commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative".





Dopo i saluti del Presidente del Consorzio Asi di Brindisi Franco Gentile, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente del Consiglio della Regione Puglia Antonio Matarrelli, sono previsti gli interventi dell’on. Mauro D’Attis (parlamentare della Repubblica) sul tema "Transizione energetica: l’importanza di un accordo di programma per Brindisi", del dott. Luigi Carnevale (Commissario straordinario di Governo per l’area di Brindisi) su "Lo scenario della provincia di Brindisi e l’impatto delle procedure commissariali sul processo di reindustrializzazione", dell’avv. Giuseppe Romano (Coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno) su "La rivoluzione amministrativa dettata dall’Autorizzazione UNICA ZES e l’impatto che può avere sul Programma di Reindustrializzazione della provincia di Brindisi" e del dott. Giovanni Gallone (Consigliere di Stato) su "La disciplina speciale dell’Autorizzazione Unica al vaglio giurisdizionale".





Discuteranno con i relatori il dott. Michele Carriero (dottore commercialista ed esperto di progetti di sviluppo) e l’avv. Giuseppe Durano (avvocato amministrativista ed esperto in procedure amministrative complesse).