Sanità Puglia, Scalera (Lega): “Nessuna traccia del Tavolo Tecnico Regionale su Alzheimer e demenze”

– “A oggi non risulta ancora istituito il Tavolo Tecnico Regionale sull’Alzheimer e le demenze correlate, previsto dalla DGR 1512/2020”. Lo denuncia il consigliere regionale(Lega), che annuncia di aver depositato un’istanza di audizione urgente in Commissione Sanità.

Secondo Scalera, già nel febbraio 2023, durante i lavori della Commissione, l’allora assessore regionale si era impegnato formalmente a istituire il Tavolo. Successivamente, il 19 maggio 2024, nel corso di un’audizione richiesta dallo stesso consigliere insieme ad altri colleghi, la dirigente del Dipartimento per le Fragilità dell’Assessorato alla Sanità aveva assicurato la convocazione del Tavolo entro dieci giorni. “A oggi – sottolinea – non vi è ancora alcuna traccia dell’istituzione”.

Per questo motivo, Scalera ha chiesto l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità, della dirigente del Dipartimento Sanità per le Fragilità, del presidente dell’Associazione Welfare A Levante e del presidente dell’Associazione Alzheimer Salute e Architettura.

“L’obiettivo è fare piena chiarezza sui tempi e sulle modalità di istituzione del Tavolo, comprendere le ragioni dei ritardi e dare finalmente seguito a quanto previsto dalla normativa regionale”, afferma il consigliere.

Scalera evidenzia inoltre il ruolo fondamentale delle associazioni Alzheimer della Regione Puglia per affrontare in modo strutturato e multidisciplinare la condizione delle persone affette da demenze e per sostenere le famiglie, spesso lasciate sole nella gestione quotidiana della malattia. “È necessario passare dagli impegni alle azioni. Le persone fragili e i loro caregiver non possono più attendere”.