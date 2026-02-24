Brindisi, pesca di frodo: sequestrati datteri e ricci di mare
BRINDISI - Sul litorale Brindisi, i militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di controlli contro la pesca di frodo, sequestrando complessivamente 13,5 kg di datteri di mare, 3 kg di novellame e 45 kg di ricci di mare. Tutti i prodotti ittici erano sottoposti a divieto di pesca e commercializzazione.
Due persone sono state denunciate e sanzionate. In particolare, la cattura del dattero di mare è considerata una delle pratiche più gravi per il danno ambientale, poiché contribuisce a deturpare l’ecosistema marino.
Tags: Brindisi CRONACA LOCALE