Brindisi, pesca di frodo: sequestrati datteri e ricci di mare

BRINDISI - Sul litorale, i militari dellahanno effettuato una serie di controlli contro la pesca di frodo, sequestrando complessivamente. Tutti i prodotti ittici erano sottoposti a

Due persone sono state denunciate e sanzionate. In particolare, la cattura del dattero di mare è considerata una delle pratiche più gravi per il danno ambientale, poiché contribuisce a deturpare l’ecosistema marino.