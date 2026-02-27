BTM Italia 2026 a Bari: record di visitatori e appuntamenti B2B

BARI – Si è chiusa oggi presso la Fiera del Levante di Bari la XII edizione di, fiera internazionale del turismo che ha registrato un aumento dell’8% dei visitatori rispetto al 2025 e quasi 13mila appuntamenti B2B in tre giorni, un record storico per la manifestazione.

Organizzata con la collaborazione di Regione Puglia e Pugliapromozione, l’evento ha ospitato quasi 600 espositori e oltre 120 buyer internazionali, con attività di fam trip già nei giorni precedenti l’apertura ufficiale.

L’edizione 2026 si è aperta il 25 febbraio con la cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’Assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace. La Ministra ha sottolineato la crescita della fiera e l’importanza di destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica, citando anche i Giochi del Mediterraneo di Taranto come leva per lo sviluppo turistico regionale. L’edizione ha avuto come tema “Ri-genera”, con focus su sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle comunità locali.

Formazione e grandi ospiti

Oltre 110 momenti tra convegni, workshop, masterclass e talk hanno scandito le tre giornate. Tra i momenti più partecipati, la lectio magistralis di Stefano Boeri sul rapporto tra architettura, paesaggio e turismo rigenerativo, l’intervista di Barbara Carfagna, che ha approfondito l’uso dell’AI nel turismo, e l’incontro con Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, sullo sport come leva di narrazione e marketing territoriale.

Il Comitato Scientifico di BTM Italia, con esperti come Beppe Giaccardi, Martha Friel, Rodolfo Baggio, Giulia Eremita, Edoardo Colombo e Michele Bruno, ha garantito qualità e coerenza ai contenuti della manifestazione.

Record di appuntamenti B2B

Il cuore di BTM Italia resta la piattaforma B2B. Nel 2026, il sistema di matching buyer–seller ha segnato un record:

BTM Trade: collegamento tra tour operator, agenzie di viaggio, vettori e realtà espositrici nazionali e regionali.

BTM MICE: al debutto, ha facilitato incontri tra venue, DMC e planner di eventi aziendali e congressuali.

BTM Wedding: consolidato come riferimento nazionale per il wedding tourism, mettendo in rete celebranti, location, fornitori e buyer internazionali.



