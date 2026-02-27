BTM Italia 2026 a Bari: record di visitatori e appuntamenti B2B
BARI – Si è chiusa oggi presso la Fiera del Levante di Bari la XII edizione di BTM Italia 2026, fiera internazionale del turismo che ha registrato un aumento dell’8% dei visitatori rispetto al 2025 e quasi 13mila appuntamenti B2B in tre giorni, un record storico per la manifestazione.
Organizzata con la collaborazione di Regione Puglia e Pugliapromozione, l’evento ha ospitato quasi 600 espositori e oltre 120 buyer internazionali, con attività di fam trip già nei giorni precedenti l’apertura ufficiale.
L’edizione 2026 si è aperta il 25 febbraio con la cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’Assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace. La Ministra ha sottolineato la crescita della fiera e l’importanza di destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica, citando anche i Giochi del Mediterraneo di Taranto come leva per lo sviluppo turistico regionale. L’edizione ha avuto come tema “Ri-genera”, con focus su sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle comunità locali.
Formazione e grandi ospiti
Oltre 110 momenti tra convegni, workshop, masterclass e talk hanno scandito le tre giornate. Tra i momenti più partecipati, la lectio magistralis di Stefano Boeri sul rapporto tra architettura, paesaggio e turismo rigenerativo, l’intervista di Barbara Carfagna, che ha approfondito l’uso dell’AI nel turismo, e l’incontro con Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, sullo sport come leva di narrazione e marketing territoriale.
Il Comitato Scientifico di BTM Italia, con esperti come Beppe Giaccardi, Martha Friel, Rodolfo Baggio, Giulia Eremita, Edoardo Colombo e Michele Bruno, ha garantito qualità e coerenza ai contenuti della manifestazione.
Record di appuntamenti B2B
Il cuore di BTM Italia resta la piattaforma B2B. Nel 2026, il sistema di matching buyer–seller ha segnato un record:
- BTM Trade: collegamento tra tour operator, agenzie di viaggio, vettori e realtà espositrici nazionali e regionali.
- BTM MICE: al debutto, ha facilitato incontri tra venue, DMC e planner di eventi aziendali e congressuali.
- BTM Wedding: consolidato come riferimento nazionale per il wedding tourism, mettendo in rete celebranti, location, fornitori e buyer internazionali.
Durante la manifestazione si è svolta anche l’assemblea nazionale delle agenzie di viaggio Aidit – Federturismo, con oltre 600 partecipanti, e sono stati confermati i partenariati con ENIT e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tra gli espositori spiccano compagnie aeree e di navigazione come Ita Airways, Qantas, FlyDubai, Turkish, Volotea, Costa, MSC, Snav, e tour operator tra cui Nicolaus Valtur, Glamour, Ares Viaggi, Travel Friends, Blunet e Gattinoni.
Le dichiarazioni dei vertici
Nevio D’Arpa, CEO & Founder di BTM Italia, ha dichiarato:
"Chiudiamo BTM Italia 2026 con numeri che certificano un salto di scala: aumento di visitatori e record di appuntamenti B2B nei cluster Trade, MICE e Wedding. Abbiamo voluto un’edizione non solo vetrina, ma metodo: formazione autentica, contenuti profondi e networking qualificato. La sfida per il 2027 è alzare ulteriormente l’asticella della qualità e della presenza internazionale."
Mary Rossi, Event Manager, ha aggiunto:
"Il successo nasce dalla cura del palinsesto: workshop, masterclass e convegni rispondono alle esigenze reali degli operatori. Area Gusto e Wedding confermano una community consolidata, Nautica e Outdoor mostrano la domanda crescente per nuovi prodotti turistici. BTM Italia cresce intercettando il mercato e trasformando domanda in relazioni, esperienze e competenze."