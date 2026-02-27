Ostuni, dissequestrato il centro comunale di raccolta di Via Foggia: riapertura al pubblico dal 6 marzo



OSTUNI (BR) - L’Amministrazione Comunale di Ostuni informa che, in seguito al decreto di dissequestro, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Foggia potrà tornare ad essere utilizzato, nell’ambito della gestione affidata alla società Bianco Igiene Ambientale S.r.l.. - L’Amministrazione Comunale di Ostuni informa che, in seguito al decreto di dissequestro, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Foggia potrà tornare ad essere utilizzato, nell’ambito della gestione affidata alla società Bianco Igiene Ambientale S.r.l..





Il Centro Comunale di Raccolta di via Foggia riaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 6 marzo 2026. Il lasso di tempo intercorrente fino a tale data sarà utilizzato per organizzare al meglio la riapertura, completando le necessarie attività logistiche e organizzative, così da garantire fin da subito una gestione più ordinata ed efficiente del servizio.





Il sindaco Angelo Pomes dichiara: "Accogliamo con soddisfazione il provvedimento di dissequestro del Centro di Raccolta di via Foggia. È un passaggio importante che ci permette di chiudere una fase complessa, durante la quale l’Amministrazione ha lavorato per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Ora sarà fondamentale garantire, anche attraverso un’attività di controllo costante, una gestione più ordinata del Centro e il pieno rispetto delle regole".





L’assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli, aggiunge: "La riapertura del Centro di Raccolta non è un semplice ritorno alla situazione precedente: puntiamo a una gestione più ordinata e corretta del conferimento dei rifiuti, con regole chiare, percorsi e spazi meglio definiti, in modo che gli operatori possano lavorare in condizioni più funzionali e che gli utenti siano guidati verso un utilizzo responsabile della struttura. Dopo il provvedimento di sequestro abbiamo immediatamente potenziato i servizi alternativi, con la riattivazione di una seconda postazione C.A.M. e con l’attivazione di un ulteriore turno straordinario per i rifiuti ingombranti, proprio per ridurre i disagi ai cittadini. Ora i giorni che ci separano dal 6 marzo saranno dedicati a organizzare al meglio la riapertura, perché vogliamo che il Centro torni operativo con standard più elevati, nel pieno rispetto delle norme e a servizio della comunità ostunese. In questa fase stiamo lavorando a una riprogrammazione complessiva della gestione tramite isola ecologica e C.A.M., con l’obiettivo di un sistema più efficiente, più ordinato e più vicino alle esigenze dei cittadini".





Nei prossimi giorni saranno resi noti nel dettaglio orari di apertura, modalità di accesso e tipologie di rifiuti conferibili presso il Centro Comunale di Raccolta di via Foggia e presso i C.A.M., nell’ottica di un progressivo e costante miglioramento del servizio.