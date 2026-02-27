Ecologika, il concorso di Ecologia Integrale arriva a Taranto



Il 2 e 3 marzo prossimi saranno coinvolti nell’iniziativa, che si avvale della collaborazione di Confindustria Taranto, gli Istituti Tecnici tarantini Pitagora, Pacinotti, Maria Pia e Righi





TARANTO - Il Concorso Ecologika, la prima iniziativa italiana di ecologia integrale dedicata alle scuole secondarie di secondo grado e agli istituti di formazione tecnica e professionale, approda a Taranto.





Il progetto





Nato nel 2022 a Venezia e ispirato all'Enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, Ecologika invita gli studenti a progettare soluzioni tecnologiche innovative in linea con i principi dell'ecologia integrale, che prevede la cura condivisa e l'equilibrio tra ambiente e persone in una visione di lungo termine. I progetti possono essere presentati sotto forma di prodotti multimediali, app, siti web, prototipi o manufatti, e vengono valutati da una giuria interdisciplinare di esperti.

Le categorie di concorso comprendono: cambiamenti climatici, economia sociale, turismo sostenibile, intelligenza artificiale, sviluppo economico, sviluppo agroalimentare ed edilizia sostenibile.

Nelle giornate del 2 e 3 marzo, Gabriella Chiellino -CEO di eambiente e fondatrice del concorso - sarà presente nei quattro istituti tarantini iscritti al concorso — Istituto Pitagora, Istituto Pacinotti, Istituto Maria Pia e Istituto Righi — per tenere lezioni frontali sui temi dell'ecologia integrale, congiuntamente a un intervento a cura di Confindustria Taranto (previsto il 3 marzo al "Maria Pia"), che è parte attiva del progetto.

Dall'avvio nel 2022 a oggi, Ecologika ha già coinvolto oltre 30 scuole e quasi 1.000 studenti provenienti da diverse regioni italiane. L'espansione a Taranto rappresenta un passo significativo nella missione di portare il messaggio dell'ecologia integrale in tutto il territorio nazionale.



