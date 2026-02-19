Cambridge Day Bari: il più grande evento formativo dell’anno

BARIIn un’epoca dominata da automazione, piattaforme digitali e intelligenza artificiale applicata alla didattica, ilrilancia un messaggio chiaro:

Il 23 febbraio, dalle 8:30 alle 13:30, presso The Nicolaus Hotel di Bari, si terrà il più grande Cambridge Day mai organizzato nel capoluogo pugliese. L’iniziativa è promossa da Cambridge English e dal Lord Byron College ETS, storica istituzione barese impegnata da decenni nella diffusione dell’eccellenza linguistica e nella formazione certificata di studenti e docenti.

Oltre 500 insegnanti delle scuole statali parteciperanno a questa giornata di alta formazione, con interventi di pedagogisti ed esperti linguisti di calibro internazionale. L’evento pone Bari al centro del dibattito nazionale sulla qualità dell’insegnamento linguistico.

Human-Based Learning al centro

Al cuore del Cambridge Day vi è un approccio Human-Based: la tecnologia può essere uno strumento utile, ma non può sostituire la presenza educativa. Un sistema automatico può proporre esercizi o correggere errori, ma non può incoraggiare uno studente insicuro, leggere una fragilità o costruire fiducia.

Imparare l’inglese oggi significa aprire le porte all’università, alle professioni e alla mobilità internazionale, ma anche sviluppare sicurezza, consapevolezza e trovare la propria voce. È questa la visione globale di Cambridge English, tradotta sul territorio dal Lord Byron College attraverso metodologie innovative basate sulla centralità della persona, sullo storytelling e sul lavoro espressivo.

Un momento di riflessione sulla scuola

Il Cambridge Day Bari non è solo un evento formativo, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro della scuola pubblica. In un contesto educativo in rapida trasformazione, il messaggio è netto: la classe non è un algoritmo. La scuola non produce dati. Forma persone.

Nella crescita delle nuove generazioni, la dimensione umana resta insostituibile.