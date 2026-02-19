Futuro Nazionale apre la prima sede a Santeramo in Colle
SANTERAMO IN COLLE - A Santeramo in Colle è stata inaugurata la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, recentemente uscito dalla Lega. “La prima sede fisica con la presenza di una folta rappresentanza. Grazie a tutti i futuristi. Il futuro è con noi!”, ha dichiarato Vannacci.
All’inaugurazione ha partecipato anche Rossano Sasso, unico parlamentare pugliese a sostenere il progetto politico. “Sono orgoglioso che nella mia Puglia sia sorta la prima sede fisica di un partito nato solo la scorsa settimana; abbiamo firmato lo statuto dal notaio pochi giorni fa. Sabato 21 febbraio ci sarà un’altra grande assemblea cittadina a Taranto”, ha aggiunto Sasso.
La sede come presidio politico e culturale
Secondo il comitato di Futuro Nazionale, la nuova sede sarà un luogo di incontro, confronto e progettazione su temi di interesse pubblico. Lo spazio ospiterà attività politiche del movimento, ma anche iniziative culturali, civiche e informative, in piena coerenza con i valori e le linee programmatiche del partito.
Sempre in Puglia, il prossimo appuntamento sarà la prima assemblea regionale del partito, prevista sabato a Taranto, per consolidare la presenza del movimento sul territorio.