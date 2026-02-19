Futuro Nazionale apre la prima sede a Santeramo in Colle

SANTERAMO IN COLLE - Aè stata inaugurata ladi, il partito fondato dall’europarlamentare, recentemente uscito dalla Lega. “La prima sede fisica con la presenza di una folta rappresentanza. Grazie a tutti i futuristi. Il futuro è con noi!”, ha dichiarato Vannacci.

All’inaugurazione ha partecipato anche Rossano Sasso, unico parlamentare pugliese a sostenere il progetto politico. “Sono orgoglioso che nella mia Puglia sia sorta la prima sede fisica di un partito nato solo la scorsa settimana; abbiamo firmato lo statuto dal notaio pochi giorni fa. Sabato 21 febbraio ci sarà un’altra grande assemblea cittadina a Taranto”, ha aggiunto Sasso.

La sede come presidio politico e culturale

Secondo il comitato di Futuro Nazionale, la nuova sede sarà un luogo di incontro, confronto e progettazione su temi di interesse pubblico. Lo spazio ospiterà attività politiche del movimento, ma anche iniziative culturali, civiche e informative, in piena coerenza con i valori e le linee programmatiche del partito.

Sempre in Puglia, il prossimo appuntamento sarà la prima assemblea regionale del partito, prevista sabato a Taranto, per consolidare la presenza del movimento sul territorio.