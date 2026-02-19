Nasce il Puglia Innovation Awards: il premio per imprese e startup innovative

FOGGIAAl via la, il nuovo riconoscimento dedicato alle imprese e alle startup più innovative della Puglia, che con tecnologia, visione e capacità di generare impatto contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della regione. L’evento si terràpresso l’

Promosso da un network di realtà impegnate nella valorizzazione dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del talento, il premio nasce con l’obiettivo di creare connessioni tra imprese, startup, istituzioni e mondo accademico. Gli organizzatori sono UGDCEC Foggia (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e Confindustria Giovani Imprenditori Foggia, con la collaborazione di ITS Academy Green Energy Puglia, AIGA Foggia, AGCDL Foggia, ANCE Giovani Foggia, ANGA Foggia, Apulia Digital ITS Academy e il patrocinio dell’Università di Foggia.

Obiettivi e destinatari

Il Puglia Innovation Awards vuole raccontare, premiare e mettere in rete le migliori esperienze di innovazione del territorio. L’iniziativa si rivolge a startup e imprese con sede o operatività in Puglia, imprenditori, professionisti e studenti interessati a innovazione e sostenibilità, oltre a investitori, istituzioni, incubatori e acceleratori. La giornata del 20 marzo sarà dedicata a confronto, networking, panel e workshop, per favorire la crescita delle imprese e la diffusione di buone pratiche innovative.

Categorie e riconoscimenti

Il premio include diverse categorie: il RWE Green Awards, dedicato alle imprese con maggiore impatto sulla sostenibilità ambientale; il Food Awards, per le innovazioni nel settore agroalimentare, dai prodotti ai processi, packaging, logistica ed export; il Tech Awards, per le tecnologie più disruptive, tra cui AI, automazione, Industria 5.0 e data analytics; il Real Estate Awards, per soluzioni innovative e sostenibili nel settore delle costruzioni; e il SellaLab Startup Awards, rivolto agli studenti dell’ateneo e degli ITS Green Energy Puglia e Apulia Digital con idee di business innovative capaci di trasformare i settori tradizionali del territorio.

Il primo premio per le aziende sarà consegnato da Patrimoni Sella &c a un’impresa eletta da una giuria di imprenditori, manager e dottori commercialisti. Le startup vincitrici riceveranno premi concreti e opportunità di crescita, tra cui percorsi di mentoring, formazione specialistica e consulenza con partner qualificati.

Un punto di riferimento per l’innovazione pugliese

Il Puglia Innovation Awards si propone come nuovo punto di riferimento per chi crede nell’innovazione come leva di sviluppo, offrendo visibilità alle eccellenze pugliesi e creando nuove opportunità di collaborazione.

Media partner: Foggia Today, La Nuova Ecologia, Rosmarino News, Startup News, Wemea.

Per maggiori informazioni: https://pugliainnovationawards.it