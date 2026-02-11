Canosa, assalto al bancomat della Bcc: esplosione nella notte, danni a auto e struttura

CANOSA DI PUGLIA – Nuovo assalto ai bancomat in Puglia. Nella notte è stato preso di mira lo sportello della Bcc situato in via Generale Francesco Rizzi, dove intorno alle 3.30 un forte boato ha svegliato i residenti della zona.

L’esplosione ha sventrato la struttura dello sportello automatico e provocato danni anche ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro oppure se il colpo sia fallito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori dell’assalto. Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili, compresi eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.