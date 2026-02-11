Serie C, il Foggia cade allo “Zaccheria”: il Picerno vince 2-1. Debutto amaro per Cangelosi
FRANCESCO LOIACONO – Debutto con sconfitta per il nuovo allenatore Vincenzo Cangelosi: il Foggia perde 1-2 contro il Picerno allo stadio “Pino Zaccheria” nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico è subentrato in settimana a Enrico Barilari, esonerato dopo il ko per 3-2 contro la Casertana al “Pinto”.
La gara si accende nel primo tempo. Al 13’ Oliva prova il destro ma non inquadra la porta. Tre minuti dopo i rossoneri passano in vantaggio con Brosco, che di testa finalizza un cross di Giron. La reazione del Picerno è immediata: al 18’ Guadagni firma l’1-1 con una rovesciata al volo di sinistro.
Nella ripresa il Foggia sfiora il nuovo vantaggio al 7’ con Nocerino, ma all’11’ sono gli ospiti a trovare il gol decisivo: Pugliese segna con un tocco di destro su assist di Franco. Nel recupero, al 94’, Brosco va vicino alla doppietta ma senza successo.
Con questo risultato il Foggia resta penultimo in classifica a quota 22 punti insieme al Siracusa, mentre il Picerno sale a 26 punti, restando comunque nelle zone basse della graduatoria. Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C, sabato 14 febbraio alle 17.30, i rossoneri torneranno in campo allo “Zaccheria” contro l’Atalanta Under 23.