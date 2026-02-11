Rinascenza porta in scena “Odissea” nella riscrittura di Tonino Guerra

MOLFETTA - La Cittadella degli Artisti di Molfetta ospita domenica 15 febbraio alle ore 19 uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: Odissea, il celebre capolavoro di Omero reinterpretato dal poeta e sceneggiatore. Lo spettacolo, prodotto dai, vede la partecipazione dicome voce narrante e dialla musica dal vivo, creando un affascinante connubio tra parola e suono.

La rappresentazione percorre otto canti dell’epopea omerica, accompagnando il pubblico tra le avventure di Ulisse: l’incontro con Polifemo, il canto di Circe, quello delle Sirene e di Penelope. “Su quella barca, con Ulisse, ci sono anch’io – racconta Guerra – L’Odissea è uno dei libri fondamentali della mia memoria. In questo lavoro ho scelto di mostrare un Ulisse umano, pieno di debolezze, capace di incantarsi per il canto degli uccelli o per quello della pioggia. È un’opera molto indicata per i giovani, oggi spesso distratti dalla modernità, e che rischiano di perdere la fantasia. Io ho cercato di riavvicinarli all’immaginazione evocando la forza di un’antica curiosità, perché la fantasia nasce dalla memoria del passato”.

Lo spettacolo si terrà in via Bisceglie 775, Molfetta, con biglietti al prezzo di 15 euro, disponibili al botteghino della Cittadella (aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, escluso il lunedì), nei punti vendita autorizzati e online sul circuito Vivaticket. Per informazioni: 392 163 87 82 o info@cittadellartisti.it.

La stagione teatrale Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari – Teatro della Città di rilevante interesse culturale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.