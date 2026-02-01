Carlos Alcaraz fa la storia: vince l’Australian Open e completa il Career Grand Slam a 22 anni

MELBOURNE – Carlos Alcaraz entra nella leggenda del tennis. Alla Rod Laver Arena, lo spagnolo ha sconfitto Novak Djokovic in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) e si è aggiudicato per la prima volta l’Australian Open, diventando il tennista più giovane di sempre, a 22 anni e 272 giorni, a completare il Career Grand Slam, ossia vincere almeno una volta in carriera tutti e quattro i Major. Per Djokovic, invece, il sogno del 25esimo titolo Slam sfuma, ma il serbo tornerà lunedì come nuovo numero 3 del mondo.

La cronaca del match

Il match è iniziato con Djokovic in grande forma: il serbo domina il primo set, chiudendo 6-2 in appena 33 minuti, con solo due punti persi al servizio. Nel secondo parziale, però, Alcaraz reagisce con vigore: lo spagnolo conquista due break e rimonta portandosi a casa il set per 6-2 in 36 minuti.

Il terzo set dura 51 minuti, con Alcaraz che riesce a strappare due break decisivi nel quinto e nel nono game, chiudendo 6-3 e prendendo il controllo della partita. Nel quarto set, Djokovic annulla cinque palle break nel secondo gioco, mentre Alcaraz riesce a resistere nel corso del nono gioco. Nel game decisivo, il 12°, lo spagnolo trova il break e chiude il set 7-5, conquistando il titolo australiano.

Questo successo rappresenta il settimo trofeo Slam su otto finali disputate da Alcaraz: l’unica sconfitta in una finale Major era stata contro Jannik Sinner a Wimbledon dello scorso anno.

Le parole di Alcaraz

Al momento della premiazione, Alcaraz ha reso omaggio a Djokovic: “Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione”.

Il numero uno del tennis ha poi ringraziato il suo team: “La preseason è stata una montagna russa, ma abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Questo trofeo è vostro. È strano vedere Rafa in tribuna: è un privilegio condividere con lui gli allenamenti e averlo qui oggi”.

Alcaraz ha concluso con parole di gratitudine verso il pubblico australiano: “L’amore che sento qui è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Grazie per avermi spinto nei momenti difficili. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo”.

Con questa vittoria, Carlos Alcaraz entra definitivamente nell’Olimpo del tennis mondiale, confermandosi già a 22 anni come uno dei più grandi talenti della storia del gioco.