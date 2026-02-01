Il Lecce spreca, il Torino colpisce: 1-0 ai granata all’Olimpico

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce esce sconfitto per 1-0 dallo “Stadio Olimpico Grande Torino” nella ventitreesima giornata di Serie A, al termine di una gara giocata con buona intensità ma segnata dalla scarsa concretezza sotto porta. A decidere l’incontro è il gol di Adams al 28’ del primo tempo, che consente al Torino di conquistare tre punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Primo tempo vivace, Lecce pericoloso ma passa il Torino

L’avvio di gara è equilibrato, ma è il Lecce a rendersi più pericoloso nei primi minuti. Al 20’ Cheddira va vicino al vantaggio, mentre quattro minuti dopo Gallo calcia di destro senza trovare lo specchio della porta. Al 26’ Coulibaly sfiora la rete e, appena un minuto più tardi, Ramadani manca di poco l’appuntamento con il gol, confermando il buon momento dei salentini.

Nel momento migliore degli ospiti, però, arriva la rete del Torino: al 28’ Vlasic pennella un cross dalla sinistra e Adams si avventa sul pallone con un preciso tocco al volo di destro che batte il portiere giallorosso. I granata sfiorano il raddoppio al 31’ con Zapata, che manca di pochissimo la deviazione vincente. Prima dell’intervallo il Lecce ha un’altra chance con Gandelman al 43’, ma l’occasione sfuma.

Ripresa combattuta, palo di Banda nel finale

Nel secondo tempo il Torino prova a gestire il vantaggio. Al 4’ Zapata spreca una buona occasione da posizione favorevole, mentre il Lecce continua a cercare il pareggio. Al 10’ Danilo Veiga va a un passo dall’1-1, ma senza riuscire a concretizzare.

La pressione dei salentini cresce con il passare dei minuti e al 35’ Banda va vicinissimo al gol del pareggio: il suo destro si stampa sul palo, spegnendo le speranze del Lecce. Nel finale il Torino difende con ordine e porta a casa la vittoria.

La classifica

Con questa sconfitta il Lecce resta quartultimo in classifica a quota 18 punti, in piena zona calda. Il Torino, invece, sale a 26 punti, confermandosi al tredicesimo posto e dando continuità al proprio cammino in campionato.