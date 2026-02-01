Palagiano: tentato furto in una stazione di servizio, malviventi fuggono a mani vuote

PALAGIANO – Momenti di tensione nella notte lungo la statale 106 Jonica, dove quattro malviventi hanno tentato di compiere un furto ai danni di una stazione di servizio. I ladri, con il volto travisato e armati di bastoni, hanno cercato di forzare l’ingresso dell’impianto, colpendo la porta con una mazza.

A sventare il colpo è stato l’arrivo tempestivo di una pattuglia di vigilanza privata. Durante la colluttazione con i ladri, uno degli agenti è rimasto ferito, seppur in modo non grave. I malviventi, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga senza riuscire a portar via nulla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento, i militari stanno raccogliendo testimonianze, esaminando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza e verificando possibili tracce lasciate dai ladri all’interno dell’area della stazione di servizio.

L’episodio conferma le crescenti preoccupazioni per la sicurezza lungo la statale Jonica e rappresenta un monito per le imprese e gli operatori della zona a rafforzare ulteriormente le misure di protezione e sorveglianza.