Carmiano, il Prefetto incontra operatori e beneficiari dei progetti SAI



CARMIANO (LE) – Il 6 febbraio il CineTeatro "F.lli Lumière" del Comune di Carmiano ospiterà l’incontro “Oltre le rotte: trame di accoglienza”. Un momento di confronto che vedrà il Prefetto di Lecce dialogare con gli operatori e i beneficiari dei Progetti SAI gestiti dalla Cooperativa Rinascita, insieme al Sindaco Giovanni Erroi e all’Assessore ai Servizi Sociali Salvatore De Cruto.





Il Comune di Carmiano ospita due progettualità del Sistema Accoglienza Integrazione: il SAI Carmiano Ordinario, attivo da quattro anni, con una capienza di 20 posti destinati a nuclei familiari, e il SAI Carmiano Solidale, avviato nel 2011 e dedicato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con 20 posti disponibili. Entrambi i progetti si fondano sul modello dell’accoglienza diffusa, che favorisce l’inserimento delle persone accolte nella vita quotidiana del paese. «L’accoglienza diffusa rappresenta un’opportunità per tutti e tutte: permette ai beneficiari di entrare in familiarità con nuovi spazi, ampliando i luoghi in cui sentirsi al sicuro e sviluppare autonomia, e allo stesso tempo consente alla comunità di rafforzare apertura e coesione, trasformando l’integrazione in un valore condiviso», spiega Antonio Palma, presidente di Rinascita Cooperativa Sociale. Il percorso di inclusione è personalizzato e comprende tutela legale e sanitaria, sostegno all’inserimento lavorativo e scolastico, oltre all’organizzazione di laboratori e attività interculturali. Educatori, assistenti sociali, mediatori e avvocati rappresentano punti di riferimento costanti lungo il percorso di accoglienza.





Il valore istituzionale del progetto è ribadito dal Sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi: «Questi percorsi, costruiti nel pieno rispetto delle normative, si fondano sulla tutela della dignità della persona. Un ruolo centrale è svolto dal RUP e dagli uffici dei Servizi Sociali comunali, che assicurano trasparenza amministrativa e coordinamento costante. La collaborazione con le cooperative Rinascita ed Ambarabà ci permette di concretizzare un'integrazione che non è solo solidarietà, ma una responsabilità collettiva che rafforza la coesione sociale e costruisce una comunità più consapevole, inclusiva e sicura».





Nel corso dell’incontro prenderanno parola anche i beneficiari dei Progetti SAI, che racconteranno in prima persona percorsi ed esperienze vissute, offrendo una testimonianza autentica del lavoro svolto sul territorio. Accanto a loro sarà presente la scuola, con le classi seconde dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Zimbalo” di Carmiano, a testimonianza del valore educativo del confronto tra giovani, istituzioni e storie di accoglienza. La mattinata proseguirà con una visita ufficiale presso la struttura del SAI Carmiano Solidale, dove il Prefetto potrà conoscere da vicino i luoghi dell'accoglienza e i percorsi di inclusione sociale attivati quotidianamente dalla Cooperativa Rinascita. L'appuntamento intende così rappresentare un momento di riconoscimento per il lavoro quotidiano degli operatori e per i percorsi di integrazione dei beneficiari, che hanno contribuito a rendere l’accoglienza un valore capace di rafforzare la coesione sociale e il senso di comunità a Carmiano.



