Gherardo Colombo alla Taberna Libraria di Latiano, firmacopie libri e incontro sulla giustizia e il referendum 2026: argomenti del suo nuovo libro in uscita



LATIANO (BR) - Capire la giustizia per scegliere consapevolmente. In un momento decisivo per il futuro democratico del Paese, mentre gli italiani si preparano a esprimersi sul referendum sulla giustizia, nella Taberna Libraria di Latiano una occasione di confronto, informazione e partecipazione civica grazie alla presenza di una delle voci più autorevoli del panorama giuridico italiano.





È tutto pronto per l’evento che apre la stagione 2026 del contenitore culturale latianese. Giovedì 5 febbraio 2026, a partire dalle ore 17:00, la libreria ospiterà Gherardo Colombo, tra i magistrati più prestigiosi della storia recente della Repubblica, oggi instancabile divulgatore dei temi della legalità e della Costituzione.





L’incontro si colloca nell’ambito della rassegna “Un tè in libreria”, pensata come spazio di dialogo e approfondimento aperto alla cittadinanza. L’ospite sarà introdotto e intervistato dal giornalista brindisino Nico Lorusso sul nuovo libro di imminente pubblicazione edito da Garzanti dal titolo: “La giustizia italiana in 10 risposte. Referendum sulla giustizia: cosa sapere per decidere” con uscita programmata proprio per martedì 10 febbraio 2026. Al termine della conversazione, il magistrato si intratterrà con il pubblico per un firmacopie di tutti i suoi libri e nell’occasione sarà possibile ordinare una copia autografata dell’opera in uscita.





L’appuntamento di Latiano assume un valore particolarmente rilevante alla luce del referendum sulla giustizia previsto nel 2026, che chiama gli elettori a esprimersi su temi complessi e cruciali: l’assetto della magistratura, l’equilibrio tra i poteri dello Stato, le garanzie di indipendenza e imparzialità della giurisdizione. Questioni spesso al centro del dibattito politico, ma non sempre comprese nella loro reale portata costituzionale.





Gherardo Colombo, nato nel 1946, è stato magistrato dal 1974 al 2007, protagonista di alcune delle più importanti inchieste giudiziarie del nostro Paese – dalla P2 a Mani Pulite – e giudice della Corte di Cassazione. Dopo l’uscita dalla magistratura ha scelto di dedicarsi alla formazione civile e alla divulgazione, incontrando ogni anno studenti, cittadini e istituzioni per promuovere una cultura della responsabilità, delle regole e dei diritti.





Tenendosi lontano da slogan e tecnicismi, La giustizia italiana in 10 risposte offre a tutti – non solo agli addetti ai lavori – uno strumento per capire e per poter esercitare, anche alle urne, una partecipazione più consapevole.





Come funziona davvero la giustizia nel nostro Paese? Che cosa significa essere «uguali davanti alla legge»? Chi decide se una norma è giusta, e cosa accade quando le leggi entrano in conflitto con la Costituzione? Avvertendo l'esigenza di fare chiarezza su uno dei temi più discussi e meno conosciuti della nostra vita pubblica e attingendo da una vasta esperienza in prima persona, Gherardo Colombo ci accompagna, con la passione civile che da sempre lo ispira, dentro l'architettura della giustizia italiana. Oltre a mostrare come si tengono in equilibrio poteri, garanzie e diritti, questo libro spiega, con linguaggio semplice ma rigoroso, quali sono le modifiche previste dal disegno di legge sulla magistratura, nonché le sue potenziali ricadute sul nostro modo di amministrare la giustizia e sull'equilibrio democratico. Tenendosi lontano da slogan e tecnicismi, "La giustizia italiana in 10 risposte" offre a tutti – non solo agli addetti ai lavori – uno strumento per capire e per poter esercitare, anche alle urne, una partecipazione più consapevole.





Un incontro aperto a tutti coloro che desiderano informarsi, comprendere e partecipare con maggiore consapevolezza a una scelta che riguarda il cuore della nostra democrazia. È gradita una semplice prenotazione gratuita. 3384308881.