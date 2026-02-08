Carmiano, istituzioni e sistema di accoglienza a confronto: il Prefetto di Lecce visita le sedi di Rinascita

CARMIANO – Venerdì 6 febbraio 2026, Carmiano ha ospitato una giornata di dialogo tra istituzioni, scuola e terzo settore dedicata all’integrazione sul territorio. L’iniziativa si è svolta presso il CineTeatro F.lli Lumière e ha visto la partecipazione della Cooperativa Sociale Rinascita, degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Zimbalo”, del Sindaco Giancarlo Erroi, dell’Assessore ai Servizi Sociali Salvatore de Cruto e del Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno.

Al centro del confronto il futuro dell’accoglienza e la necessità di sviluppare modelli che rendano l’integrazione parte concreta del tessuto sociale cittadino.

Dopo l’incontro in aula, le autorità hanno visitato il progetto SAI Carmiano Solidale della Cooperativa Rinascita, una struttura dedicata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Qui il Prefetto e gli altri partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la quotidianità dei ragazzi e i percorsi di autonomia costruiti all’interno della sede, ascoltando le loro aspirazioni e testimonianze.

«Il nostro non è un lavoro poetico, ma di trincea. L’obiettivo è ridurre il sentimento di smarrimento di chi arriva nei nostri territori e costruire percorsi di integrazione personalizzati capaci di generare comunità», ha spiegato Anna Cordella, Responsabile ufficio progettazione della Cooperativa Sociale Rinascita.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per ribadire come abitare un territorio significhi prendersene cura insieme, promuovendo inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.