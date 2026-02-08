A Taranto con il 'Volto di Eirene' si riflette sulla Pace



La Comunità Ellenica “Maria Callas” celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Protagonisti della mattinata gli studenti in costumi dell’antica Grecia





TARANTO - Taranto rinnova l'incontro con le sue radici elleniche celebrando la Giornata Mondiale della Lingua Greca, manifestazione che, giunta alla nona edizione, è riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Ellenica ed è riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità.





In Puglia e Basilicata la Giornata Mondiale della Lingua Greca è organizzata dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto e dal Club Unesco per Taranto che, insieme all’OCCSE della Magna Grecia, propongono un grande evento che si terrà, per l’intera giornata di martedì 10 febbraio, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, prestigiosa location messa a disposizione dal Comune di Taranto.





Quest’anno al centro della riflessione c’è il tema "Il volto di Eirene: la pace, ponte tra Oriente e Occidente" che, partendo dalla figura della Dea della Pace dell’Olimpo, oggi rappresenta un forte appello alla costruzione di dialoghi e relazioni, con un richiamo particolare all'eredità classica e ai valori del Mediterraneo come culla di civiltà.





Per l’intera mattinata di martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 9.30 ci sarà un ricco programma con momenti di creatività e di riflessione che vedranno protagonisti gli studenti di istituti scolastici che, con capofila il Liceo “Aristosseno” di Taranto, comprende anche una rete di Licei della Basilicata.





Saranno gli studenti, in costumi che richiamano quelli dell’antica Grecia, a dare vita a brevi pièce teatrali con “frammenti” di tragedie e commedie greche, alternate a reading poetici con la lettura di testi greci, classici e moderni; di particolare interesse saranno le performance con dialoghi e musica che vedranno sviluppare percorsi sonori e filosofici in armonia con le radici elleniche della intera Magna Grecia, non solo quelle spartane di Taranto.





Quest’anno la celebrazione tarantina della Giornata Mondiale della Lingua Greca, infatti, ha vissuto un “prologo” a Metaponto, altra colonia magnogreca, dove l’OCCSE della Magna Grecia ha organizzato importanti iniziative analoghe.





La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del dott. Antonis Georgopoulos, membro del Direttivo della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, dei rappresentanti del Comune di Taranto, del dott. Giuseppe Barberino, Presidente OCCSE della Magna Grecia, e della prof.ssa Carmen Galluzzo Motolese, presidente del Club per L’Unesco di Taranto e dell’Associazione Marco Motolese di Taranto; in seguito ci sarà l’intervento introduttivo della prof.ssa Maria Koutra, Presidente Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto.





Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, nella stessa location ci sarà la sessione accademica che inizierà con un convegno scientifico che prevede gli interventi di illustri relatori e accademici sul ruolo della lingua greca che, con oltre 3.000 anni di storia, è stata ufficialmente riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, un importante riconoscimento che, ratificato nell’anno scorso, valorizza il suo ruolo fondamentale nella filosofia, letteratura e scienze, oltre alla sua continuità storica e influenza duratura. La sessione proseguirà con un focus strategico che analizzerà la sinergia tra cultura, economia e turismo per la valorizzazione del territorio ionico e lucano.





«La Giornata Mondiale della Lingua Greca è stata istituita con una Legge del Parlamento ellenico il 23 febbraio 2017 – ha spiegato annunciando l’evento Maria Koutra, Presidente della Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto – e mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un’eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo occidentale; un rapporto ulteriormente valorizzato ed enfatizzato in tempi più recenti dal riconoscimento da parte dell’Unesco della lingua greca come Patrimonio immateriale dell'umanità!».





La nona edizione della Giornata Mondiale della Lingua Greca e organizzata a Taranto da Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, Associazione O.C.C.S.E. della Magna Grecia, Club per l’Unesco di Taranto, Associazione Filosofica Italiana e Associazione “Marco Motolese”; la partecipazione dei Licei pugliesi e lucani ha visto capofila il Liceo “Aristosseno” di Taranto.





La manifestazione gode dell'Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Grecia in Roma, del Comune di Taranto e della Fondazione Ellenica del Libro e della Cultura.