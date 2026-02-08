Riforma della giustizia, l’Ordine pugliese degli Psicologi apre il dibattito sul referendum: due incontri a Bari

BARI – L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia promuove due appuntamenti di approfondimento dedicati al prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’iniziativa, dal titolo “Verso il Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Perché sì, perché no”, si terrà nella sede dell’Ordine in via Sparano 170 e sarà rivolta alle professioniste e ai professionisti iscritti, con possibilità di partecipazione anche in diretta streaming.

L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione e confronto attraverso il dialogo con rappresentanti qualificati del mondo giuridico e istituzionale, favorendo l’ascolto delle diverse posizioni e una partecipazione informata al dibattito pubblico.

Il primo incontro è in programma lunedì 9 febbraio alle 16.30 con l’avvocato Filippo Castellaneta, della Camera Penale di Bari. Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 11 febbraio alle 18.30 con Giuseppe De Nozza, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Lecce.

«Essere cittadini consapevoli e partecipi non è solo un dovere civile, ma anche un elemento di salute», ha sottolineato il presidente dell’Ordine, Giuseppe Vinci, evidenziando il legame tra partecipazione civica, senso di appartenenza alla comunità e benessere mentale.

Con questa iniziativa l’Ordine regionale intende promuovere la cultura democratica e una partecipazione informata ai processi istituzionali che incidono sulla vita sociale e professionale, ribadendo come il funzionamento della giustizia rappresenti un tema centrale anche nei suoi risvolti sociali, culturali e simbolici.