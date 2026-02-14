Carnevale di Ostuni 2026: due giornate di festa per i bambini tra colori, musica e magia



A cura dell’Associazione FRAILA APS con il supporto del Comune di Ostuni – Assessorato al Turismo





OSTUNI (BR) - L’Associazione FRAILA APS propone alla Città di Ostuni due grandi eventi in occasione del Carnevale 2026, confermando il progetto dedicato alla festa che, dopo il Natale, rappresenta uno dei momenti più attesi dai bambini e dalle famiglie.





Dopo il successo delle prime due edizioni, anche quest’anno FRAILA APS torna con una nuova edizione del Carnevale di Ostuni, in programma nelle giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026, con un ricco calendario di iniziative pensate per i più piccoli della Città Bianca.





Il tema scelto per questa terza edizione è “I Paesi del Mondo tra pace e serenità”, un messaggio educativo e simbolico che intende promuovere valori di inclusione, amicizia e convivenza, in un contesto internazionale sempre più segnato da conflitti e tensioni.





L’area individuata per lo svolgimento degli eventi è l’Area Mercatale, nello specifico l’arena presso l’ingresso di Via degli Emigranti, scelta strategicamente sia per la presenza di parcheggi limitrofi sia per la volontà di valorizzare una zona diversa della città nel periodo invernale.





Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 16:30 alle 20:30, presso l’Area Mercatale di Ostuni, si svolgeranno musica e balli con FRAILA, lo spettacolo di magia e illusione del Mago Manisco e il DJ set di Miss Pia, in un pomeriggio dedicato all’intrattenimento e al divertimento per tutta la famiglia.





Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 09:30 alle 12:30, si terrà la sfilata cittadina delle mascherine sul tema “I Paesi del Mondo tra pace e serenità”, con partenza da Piazza Italia e arrivo presso l’Area Mercatale. La sfilata vedrà il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni locali e del neo-eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in un grande momento di partecipazione collettiva e festa cittadina.





Al termine della sfilata, alle ore 11:00, presso l’Area Mercatale, è previsto lo spettacolo di magia del Mago Juri, dedicato ai bambini e alle famiglie presenti, per rendere ancora più speciale la mattinata del martedì grasso.





Nel pomeriggio di martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 16:30 alle 20:30, sempre presso l’Area Mercatale di Ostuni, si svolgeranno musica e balli con FRAILA, spettacoli itineranti di artisti di strada, la presenza di mascotte e lo spettacolo musicale dei Fivelandia, con un programma ricco di animazione e intrattenimento per i più piccoli.





Il Carnevale di Ostuni 2026 si conferma così come un progetto culturale e sociale che mette al centro i bambini, la partecipazione attiva della comunità e la valorizzazione del territorio, grazie al lavoro dell’Associazione FRAILA APS e al supporto del Comune di Ostuni – Assessorato al Turismo. Due giornate di festa, colori, musica e sorrisi per vivere il Carnevale come momento di condivisione, educazione e gioia collettiva.



