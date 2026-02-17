CarneVèle in Love, la Veleggiata colorata del Carnevale di Manfredonia





“Carnevéle in Love”: mare, colori e solidarietà nel segno del Carnevale di Manfredonia. Si è conclusa con grande entusiasmo la quarta edizione della “Carnevéle”, la tradizionale e coloratissima regata di Carnevale organizzata ogni anno dalla Gargano Sailing Team. Quest’anno l’evento ha assunto un significato ancora più speciale: celebrata proprio nel giorno di San Valentino, la regata si è tinta simbolicamente di rosso, il colore dell’amore, trasformandosi in una suggestiva “Carnevéle in Love”. Un’edizione capace di unire sport, passione e condivisione in un’atmosfera ancora più coinvolgente. Nonostante un meteo incerto e minaccioso, la giornata ha regalato momenti indimenticabili in mare, tra vele colorate, sorrisi e autentico spirito di squadra. Un successo reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di numerosi partner e realtà del territorio.

Un sentito ringraziamento va agli Amici della Vela ASD, al Gargano Yachting Club, alla Lega Navale Italiana - Sezione di Manfredonia, alle associazioni ANFFAS, Note a Margine, ARS, Angeli 2021, Special Olympics Team Puglia, alla Federazione Italiana Vela - VIII Zona, al Comune di Manfredonia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, alla UISP Comitato Manfredonia-Foggia, alla Regione Puglia, allo sponsor Gargano Yachting di Michelangelo Paparesta, nonché a tutti gli armatori e agli equipaggi che hanno scelto di condividere questa giornata dedicata al mare e al nostro amatissimo Carnevale di Manfredonia. Un plauso speciale ai giovani atleti delle squadre agonistiche del circolo, che hanno regatato con serietà, grinta e passione, dimostrando ancora una volta l’impegno e i valori che contraddistinguono la scuola vela del territorio. Un ringraziamento sincero agli allenatori Rocco Guerra, Angela Di Sabato, Michele De Angelis e Marco Pugliese per la dedizione quotidiana, e alla fotografa Rita Basta, i cui scatti riescono ogni volta a raccontare l’anima e l’energia del circolo.

Un grazie speciale alla Presidente Ilenia Clemente per aver reso possibile questa edizione e per la straordinaria capacità di portare entusiasmo, colore e progettualità nella città di Manfredonia attraverso iniziative che uniscono sport, inclusione e tradizione. La “Carnevéle” si conferma così non solo un appuntamento sportivo, ma un momento di comunità, condivisione e valorizzazione del territorio. Alla prossima edizione, con il vento sempre a favore e nuovi orizzonti da esplorare.



