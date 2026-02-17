Maltempo in Puglia: crolla parte del waterfront a Torre a Mare, nessun ferito
BARI – Dopo il cedimento del celebre “arco dell’amore” in Salento, il maltempo provoca nuovi danni anche nella zona del barese. A Torre a Mare, è crollata una parte del nuovo waterfront: dalle prime ricostruzioni, si sarebbe formata una voragine nella parte finale della struttura.
La Polizia Locale ha prontamente transennato l’area circostante prima del crollo totale, evitando così rischi per la popolazione. Fortunatamente non si registrano feriti.
In Puglia, continua la conta dei danni causati dalle intense condizioni meteorologiche.
