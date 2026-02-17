Terlizzi: la stagione teatrale Piccoli Salti Mortali prosegue con lo spettacolo di Sergio Beercock





TERLIZZI - Continua al MAT – Laboratorio Urbano di Terlizzi, sabato 21 febbraio alle ore 19:30 con lo spettacolo di Sergio Beercock “Quando diventerò piccolo”, Piccoli Salti Mortali - Mappe di appartenenza, rassegna ideata dal gruppo teatrale Terzo Senso, un progetto di cittadinanza culturale attiva che coinvolge volontari di tutta la provincia di Bari, in collaborazione con il MAT - Laboratorio Urbano. Secondo appuntamento in stagione, quindi, “Quando diventerò piccolo” è un viaggio poetico e musicale in cui Sergio Beercock intreccia voce, corpo ed elettronica le rime originali di Bruno Tognolini, che aprono e attraversano lo spettacolo come una bussola interiore. Un rito scenico che fa dialogare l’Io Grande e l’io Bambino, invitando lo spettatore a ritrovare quella parte che “cresce in profondità” e non smette mai di vibrare. In apertura allo spettacolo in programma un laboratorio psico-educativo rivolto a bambini e genitori insieme, pensato come soglia poetica ed esperienziale alla visione della performance.

Appuntamento, dunque, sabato 21 febbraio con uno spettacolo che, attraversando il mondo dei litigi e delle intese, dei giochi e dei videogiochi, dei fumetti e delle enciclopedie degli animali, indaga attraverso il poema epico dell’infanzia la tragica leggerezza dello sviluppo. Sergio Beercock, con il solo uso del suo corpo, della sua voce, e di una gigantesca camicia jeans, e armato di elettronica dal vivo e illuminotecnica in tempo reale, si ispira agli autori di formazione del ‘900 e del 2000 italiano (Bruno Tognolini, Gianni Rodari, Alberto Savinio, Danilo Dolci), fondendoli con storie dell’infanzia propria e di tutti. Accompagnato e impreziosito dalla sua ormai iconica poesia in rima, Bruno Tognolini collabora all’ideazione del concept dello spettacolo e dona la sua voce poetica nel ruolo di cantore sommesso e oracolo dell’essere Piccoli da Grandi nel nuovo secolo. Il risultato di tutto questo è una performance poetica e musicale che fonde la poesia performativa, il teatro-conferenza e la musica elettronica dal vivo pensata per un pubblico d’età a dai 6 ai 99 anni.

Anticipa lo spettacolo, alle ore 18:15, il laboratorio psico-educativo “Rime Rimedio (Facciamo poesia)” condotto da Maria Concetta Rossiello – pedagogista clinica, psicologa e psicoterapeuta in formazione a indirizzo umanistico-bioenergetico – e rivolto a bambini e genitori. “Rime Rimedio” si muove in continuità con i temi centrali dello spettacolo: il dialogo tra Io Grande e Io Bambino, la poesia come linguaggio trasversale alle età, la rima come gesto simbolico e condiviso. Attraverso un’esperienza semplice e accessibile, adulti e bambini vengono accompagnati a diventare produttori di poesie, sperimentando la rima non come esercizio scolastico ma come atto creativo e relazionale. Il laboratorio è a ingresso gratuito per i possessori del biglietto fino a un massimo di 20 partecipanti tra bambini e genitori. Richiesta prenotazione tramite WhatsApp al numero 328 4545717.

Gli appuntamenti della rassegna Piccoli Salti Mortali - Mappe di appartenenza proseguono sabato 14 marzo con “Odissea Minore”, opera ibrida che fonde teatro, narrazione e video-documentario per dar voce a chi vive i confini dell’esistenza ideata da Nicola Di Chio, Christian Elia e Miriam Selima Fieno; e domenica 12 aprile con “sdisOrè” spettacolo del gruppo UROR che attraversa il labirinto della lingua intricata di Testori. Previsto, inoltre, domenica 15 marzo, un workshop di teatro documentario a cura di Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno.





QUANDO DIVENTERÒ PICCOLO

21 febbraio ore 19:30 | MAT Laboratorio Urbano - Terlizzi, via Macello snc

di e con Sergio Beercock

rime originali Bruno Tognolini

musiche originali Sergio Beercock

movimento scenico Simona Argentieri

produzione esecutiva Babel

con il sostegno di Salani Editore - Rizzoli Editore - Gallucci Editore

Spin Time Labs - Festa del Libro Enna - Risonanze Network





Costo biglietto € 15 + prevendita per adulti/€ 6 + prevendita fino a 12 anni

Prevendite su DICE - https://link.dice.fm/sfa91653d833