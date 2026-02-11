centonove/novantasei presenta olio e miele “Volìo” che fanno bene alla salute mentale”

FOGGIA - Olio e miele al gusto dell’inclusione sociale e lavorativa, che coinvolge attivamente in tutto il processo di produzione persone in condizioni di fragilità o affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche. Come gli ospiti della Casa per la vita Brecciolosa di San Marco la Catola, la struttura residenziale socio-sanitaria gestita da Sicura srl o gli operatori di Ortovolante, che attraverso attività di agricoltura sociale si sentono partecipi e protagonisti nella realizzazione dei prodotti. Saranno proprio il miele e l’olio “Volìo” al centro dell’incontro in programma a Foggia venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 18.00, nella bottega-cucina “centonove/novantasei”, allo Slow Park in viale Manfredi. Un avamposto di cultura e sapori che sin dal nome vuole raccontare l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.

“Volìo fa bene alla salute mentale” è infatti il titolo dell’iniziativa organizzata nell’ambito dei tradizionali “Venerdì in Bottega” accolti negli spazi di “centonove/novantasei”. Libri, sapori, incontri, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Come le storie di chi è impegnato a produrre il miele, controllare l’apiario, invasettarlo, etichettare i vasetti o chi segue la fase di cura degli ulivi e la raccolta e produzione dell’oro giallo. Quella in programma sarà anche un’occasione per degustare i due prodotti a marchio “Volìo”, accompagnati dalle altre produzioni che si trovano tra gli scaffali della bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie.

Saranno presenti: gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa; Carmine Spagnuolo, presidente di Ortovolante; Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega-cucina che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.