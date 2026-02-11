“DesTEENazione”, online il modulo per iscriversi allo spazio dedicato ai ragazzi

È disponibile il modulo telematico per la pre-iscrizione e per essere contattati dai collaboratori di “DesTEENazione – Desideri in Azione” (link: https://h7.cl/1jbb1). Si tratta del nuovo luogo dedicato alla crescita, alla partecipazione e all’inclusione delle giovani generazioni. Il progetto è gestito dall’ats (associazione temporanea di scopo) composta dalle cooperative sociali Medtraining (ente capofila), SocialService, La Rosa dei Venti, Kaleidos. Gli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione” sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Il progetto “DesTEEnazione” ha sede presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci snc.

Destinatari dell’iniziativa sono ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e i loro nuclei familiari. L’obiettivo è quello di promuovere processi di autonomia, partecipazione e inclusione sociale e, allo stesso, di affrontare il crescente disagio adolescenziale con interventi integrati, laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, attività di aggregazione e percorsi formativi sulle competenze sociali e relazionali, ma anche educativa di strada, coinvolgimento delle scuole, sempre con la finalità di rendere protagonisti i ragazzi.

Un ruolo importante nel progetto lo avrà l’equipe multidisciplinare che seguirà adolescenti e ragazzi nel loro cammino di crescita, insieme alle loro famiglie, composto da educatori, psicologi e operatori di accoglienza. Il progetto si articola in più linee di azione. Interventi che riguardano aggregazione e accompagnamento socio-educativo, educativa di strada e progetti Get Up (Giovani ed esperienze trasformative di utilità sociale e partecipazione), con workshop e progettualità guidate dai beneficiari, in raccordo con scuole e territorio, per sviluppare competenze, protagonismo e cittadinanza attiva; Azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico; Accompagnamento e supporto alle figure genitoriali; Accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva di ragazze e ragazzi; Tirocini di inclusione».

Lo Spazio Multifunzionale è aperto tutti i giorni e nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 09.00 – 13.00; dal lunedì al venerdì ore 16.00 – 21.00; martedì, giovedì, sabato ore 16.00 – 21.00. Per contatti: desteenazione@comune.foggia.it