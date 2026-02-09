Cerignola, anziano si barrica in casa dopo aver sparato al dipendente: arrestato

Momenti di forte tensione questa mattina a, dove un intero quartiere è stato presidiato daper la presenza di un uomo barricato in casa, con ogni probabilità armato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, Giuseppe Quarticelli, 85 anni, proprietario di una farmacia agricola, avrebbe sparato al suo dipendente ferendolo. Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

L’area circostante l’abitazione di via Cassino è stata temporaneamente chiusa al traffico e sorvegliata dalle forze dell’ordine, mentre numerosi residenti si sono radunati nelle vicinanze.

L’85enne si è arreso senza opporre resistenza ai carabinieri, che sono entrati nella sua abitazione. L’uomo, che viveva da solo e soffre di problemi di salute, aveva con sé una pistola. Ora si trova sotto custodia delle autorità, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto.