Vernole, bimbo salvato da soffocamento grazie all’intervento della maestra
VERNOLE - Tragedia sfiorata nei giorni scorsi all’istituto comprensivo Diaz di Vernole e Castri, dove un bimbo di tre anni ha rischiato di soffocare durante il pranzo.
Grazie alla prontezza e alle competenze della maestra, che ha subito praticato le manovre di disostruzione, il piccolo è stato salvato. L’istituto ha raccontato l’accaduto sui social, sottolineando l’importanza dei corsi di formazione periodici a cui partecipa il personale scolastico per gestire situazioni di emergenza come questa.
Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio, dimostrando quanto la preparazione del personale possa fare la differenza.
