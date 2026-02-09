Vernole, bimbo salvato da soffocamento grazie all’intervento della maestra

VERNOLE - Tragedia sfiorata nei giorni scorsi all’, dove un bimbo di tre anni ha rischiato di soffocare durante il pranzo.

Grazie alla prontezza e alle competenze della maestra, che ha subito praticato le manovre di disostruzione, il piccolo è stato salvato. L’istituto ha raccontato l’accaduto sui social, sottolineando l’importanza dei corsi di formazione periodici a cui partecipa il personale scolastico per gestire situazioni di emergenza come questa.

Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio, dimostrando quanto la preparazione del personale possa fare la differenza.