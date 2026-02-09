Cerignola debutta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

CERIGNOLA - Per la prima volta, il Comune di Cerignola parteciperà alla, la principale vetrina mondiale per la promozione turistica. L’appuntamento è fissato per il, all’interno del padiglione della Regione Puglia, dove l’amministrazione comunale presenterà un progetto volto a valorizzare il patrimonio storico, culturale, enogastronomico e identitario della città.

«La presenza alla BIT rappresenta un momento storico per Cerignola e per tutto il tessuto economico e culturale locale – ha dichiarato l’assessora al Turismo, Teresa Cicolella –. Abbiamo costruito la nostra proposta ascoltando associazioni, operatori e stakeholder, puntando su un turismo lento, sostenibile e condiviso».

Il progetto evidenzierà eccellenze come l’Oliva Bella di Cerignola, il passaggio della Via Appia, riconosciuta patrimonio UNESCO, laboratori innovativi antimafia e la Via Francigena.

Il Sindaco Francesco Bonito ha sottolineato che la partecipazione alla BIT non è un’iniziativa isolata, ma fa parte di un percorso strategico di rilancio turistico, con l’obiettivo di integrare l’offerta cerignolana nei circuiti regionali e nazionali, promuovendo crescita economica e occupazionale.

Con questa prima partecipazione, Cerignola punta a consolidare la propria presenza nel panorama turistico e a farsi conoscere da un pubblico qualificato a livello internazionale.