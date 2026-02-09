Bari, forte temporale e allerta meteo in Puglia

BARI - Questa mattina Bari è stata colpita da un intenso temporale, iniziato intorno alle 9:15 e durato circa mezz’ora, con pioggia battente e raffiche locali e disagi alla circolazione stradale. Ma la situazione non è destinata a migliorare nel corso della giornata: la Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo sulla regione.

Secondo il bollettino: dalle ore 04:00 del 9 febbraio 2026 e per le successive 14 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sul resto del territorio pugliese le piogge saranno isolate o sparse, sempre a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Inoltre, allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali è prevista sui bacini del Lato e del Lenne, sempre a partire dalle 04:00 del 9 febbraio e per le successive 14 ore.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione agli spostamenti e a rispettare eventuali ordinanze locali in caso di allagamenti o criticità.