“Il duello di Norimberga”: la storia dei Carafa e degli Acquaviva al Senato

Domani,, alle ore 9:30, laospiterà un evento dedicato alla storia barocca del Sud-Est barese: la faida tra ie gli, raccontata nel librodello storico

La vicenda affonda le radici in un duello del 5 novembre 1673, originato da una lite per la caccia e l’onore ferito di un servitore, e consumato nella città protestante di Norimberga. Non un semplice scontro tra nobili, ma un episodio che riflette i codici cavallereschi, le gerarchie feudali e le dinamiche sociali del Seicento europeo. Sorprendentemente, il confronto si concluse con un gesto di riconciliazione tra le due famiglie, simbolo della transizione verso il nuovo Stato moderno.

L’evento, promosso dalla Senatrice Maria Nocco con la collaborazione della Libera Università della Terza Età di Noicattaro, prevede l’intervento dell’autore Vito Didonna, che presenterà la seconda edizione del volume, arricchita da nuovi documenti d’archivio, anche in lingua tedesca. Interverranno inoltre la prof.ssa Maria Zaccaro e il dott. Domenico Pignataro, che offriranno spunti di riflessione sul legame tra storia e società contemporanea.

«Con questa iniziativa vogliamo far dialogare la storia con le istituzioni e la memoria con il futuro – dichiara la Senatrice Nocco –. La microstoria, raccontata con rigore e passione, è uno strumento potente per riscoprire le nostre radici e rafforzare l’identità culturale del territorio pugliese».

Dettagli dell’evento:

Titolo: Il duello di Norimberga – Le contese tra Carafa e Acquaviva nel Seicento

Data e orario: Martedì 10 febbraio 2026, 9:30 – 11:30

Luogo: Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca “Giovanni Spadolini”, Senato della Repubblica, Piazza della Minerva 38, Roma





Un’occasione unica per esplorare una storia di nobiltà, onore e riconciliazione che unisce la Puglia al contesto europeo del XVII secolo.