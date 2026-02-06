Challenger Tenerife, Giustino ai quarti nel singolare. Avanti Travaglia nel doppio

Prosegue il torneo Challenger sul cemento di Tenerife, in Spagna, con risultati importanti sia nel tabellone di singolare sia in quello di doppio. Negli ottavi di finale del singolare Lorenzo Giustino supera lo spagnolo Miguel Damas con il punteggio di 6-2 6-4 e conquista l’accesso ai quarti di finale.

Negli altri incontri del turno lo spagnolo Daniel Merida batte il connazionale Alejo Sanchez Quilez per 7-5 6-3. Successo anche per Alejandro Moro Canas, che si impone 6-3 7-6 su Daniel Rincon. Vittoria in rimonta per Pol Martin Tiffon, capace di superare Pablo Llamas Ruiz con il punteggio di 5-7 6-1 6-0.

Nel torneo di doppio Stefano Travaglia, in coppia con lo svizzero Marc Andrea Huesler, vince 6-4 6-4 contro i belgi Kimmer Coppejans e Gauther Onclin, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Si ferma invece la corsa di Jacopo Berrettini e Francesco Maestrelli, eliminati dallo spagnolo Sergio Martos Gomes e dall’indiano Vijay Sundar Prashanth. Successo infine per gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Benjamin Winter Lopez, che superano Izan Almazan Valente e Sergio Callejon Hernando con il punteggio di 7-5 6-1.