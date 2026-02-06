Lecce cede Balthazar Pierret al Red Star: tre presenze in Serie A e la ricerca del sostituto a centrocampo
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista francese Balthazar Pierret al Red Star, club che milita nella Serie B francese. In questa stagione di Serie A il calciatore ha collezionato tre presenze con la maglia giallorossa.
Nel corso della sua carriera Pierret ha vestito le maglie di Lecce, Quevilly Rouen, FC Dinamo Bucarest, US Boulogne, OGC Nizza, Nizza Under 19 ed Escola Varsovia Under 19.
Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani dovranno valutare il mercato degli svincolati per individuare un sostituto a centrocampo. L’obiettivo stagionale del Lecce resta la permanenza in Serie A.