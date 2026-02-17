“Co-Crea Putignano”, al via i tavoli su Welfare abitativo e Protagonismo giovanile



«Co-Crea è un metodo, non un appuntamento isolato. Un percorso che richiede continuità e responsabilità condivisa, per trasformare i numeri in valore e lo sviluppo in futuro stabile per il territorio». Gianluca Miano, assessore per la coesione e inclusione sociale, politiche del lavoro e giovanili del Comune di Putignano, fa un bilancio dei primi due tavoli tematici del progetto “Co-Crea Putignano” che si sono svolti in queste settimane. Si tratta del processo partecipativo aperto alla comunità per scrivere una proposta condivisa finalizzata a favorire lo sviluppo della città. Dopo gli incontri con i facilitatori dei primi due tavoli tematici dedicati a “Welfare generativo” e “Innovazione tecnologica e impresa”, partono adesso i momenti di confronto su “Welfare abitativo” e “Protagonismo giovanile”.



L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Kaleidos – aderente al consorzio Oltre - insieme al Comune di Putignano ed è rivolta a cittadini, imprese, giovani, istituzioni, associazione, Terzo settore chiamati a partecipare al percorso. Il tavolo del “Welfare abitativo”, con facilitatori Nicola La Macchia e Andrea Gelao, si concentrerà sulla definizione di modelli abitativi sostenibili e inclusivi, analizzando i bisogni abitativi delle diverse fasce di popolazione e promuovendo soluzioni di rigenerazione urbana. Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale “Filippo Angelini De Miccolis” in via Castello 26, nelle seguenti date: 20 febbraio (sala La Porta), 27 febbraio (sala Ioannina), 6 marzo (sala La Porta). Il tavolo “Protagonismo giovanile”, con facilitatori Ivana Rizzi e Giuseppe Gagliardi, stimolerà invece la partecipazione attiva dei più giovani per farli sentire parte attiva della comunità, favorendo la creazione di imprese, start up, cooperative ed offrendo uno spazio di ascolto e progettazione. Anche gli incontri su questo tema si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale nei seguenti giorni: 23 febbraio (sala Ioannina), 24 febbraio (sala La Porta), 5 marzo (sala Ioannina). Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 19.30.



«Grazie al contributo di esperti e professionisti, il dialogo viene guidato e arricchito, diventando un’occasione di approfondimento e di scambio di conoscenze, utile a individuare soluzioni concrete e condivise» spiega l’assessore Miano. La finalità del percorso è infatti quella di creare quattro piani strategici utili per avere delle linee guida che saranno recepite dall’Amministrazione comunale sui cui poter co-programmare azioni ed interventi da attivare a beneficio di tutta la comunità. Il percorso partecipato di “Co-Crea Putignano” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche.

