'Alice nel Paese delle…Fantasie!' prende vita al Castello di Nardò



NARDO' (LE) – Il Castello di Nardò ospita un nuovo progetto culturale dal titolo “Alice nel Paese delle…Fantasie!”, pensato per rendere il castello un attrattore culturale a tutto tondo, con eventi adatti a tutte le fasce d’età. – Il Castello di Nardò ospita un nuovo progetto culturale dal titolo “Alice nel Paese delle…Fantasie!”, pensato per rendere il castello un attrattore culturale a tutto tondo, con eventi adatti a tutte le fasce d’età.





I sotterranei del castello, già di per sé un ambiente suggestivo e ricco di fascino, sono stati trasformati in un mondo incantato grazie a scenografie particolari e creative. Sagome dei personaggi principali, allestimenti originali e dettagli curati da maestri cartapestai immergono i visitatori in un’esperienza unica, dove la Regina di Cuori e il Cappellaio Matto accolgono gli ospiti, rendendo l’atmosfera magica e coinvolgente.





Il programma prevede due attività principali:





Percorso teatralizzato – Inaugurato il 7 febbraio, ha già attirato visitatori da tutta la provincia. I bambini si divertono seguendo la storia, mentre i genitori partecipano attivamente, ricoprendo le figure “mancanti” e rendendo l’esperienza interattiva e coinvolgente.





Escape room a tema Alice – Un gioco avvincente in cui i partecipanti devono risolvere enigmi ispirati al mondo di Alice. Adatto a ragazzi e adulti, stimola logica, collaborazione e spirito d’avventura, sempre all’interno dei suggestivi sotterranei del Castello Acquaviva, una cornice naturale e affascinante che amplifica la magia dell’esperienza.





Per informazioni e prenotazioni, è disponibile il numero WhatsApp 3791873285.