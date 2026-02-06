Coldiretti, cibo: nel bidone un miliardo di pasti al giorno





ROMA - Ogni giorno nel mondo viene sprecato cibo equivalente a oltre un miliardo di pasti. È quanto rileva la Coldiretti sulla base di dati Unep, in occasione della Giornata contro lo spreco alimentare che ricorre il 5 febbraio. Un fenomeno che ha origine soprattutto nelle cattive abitudini di consumo e nelle inefficienze delle filiere distributive.

Lo spreco nasce soprattutto tra le mura domestiche

Il 60% dello spreco alimentare avviene nelle case, mentre il restante è imputabile per il 28% alla ristorazione e per il 12% al commercio al dettaglio. Un problema non solo economico, ma anche etico, considerando l’elevato numero di persone che nel mondo non hanno accesso a un’alimentazione adeguata, e ambientale, per via delle emissioni di gas serra legate alla produzione di cibo che finisce in pattumiera.

Filiere corte e km zero: la soluzione per tagliare gli sprechi

Una risposta concreta alla riduzione degli sprechi arriva dai sistemi alimentari locali. Acquistare prodotti a chilometro zero, attraverso filiere corte come i mercati contadini o direttamente dagli agricoltori, consente di ridurre lo spreco alimentare fino al 70%, secondo dati Ispra. Le filiere corte limitano le perdite lungo il percorso dal campo alla tavola e offrono prodotti più freschi, che durano più a lungo e generano meno emissioni grazie alla riduzione dei trasporti.

Campagna Amica, la più grande rete europea della vendita diretta

In Italia questa opportunità è garantita dalla rete di Campagna Amica, la più grande d’Europa per la vendita diretta, con quasi 20.000 punti tra fattorie, mercati contadini, agriturismi, ristoranti e orti urbani. Un modello che valorizza il lavoro degli agricoltori e tutela allo stesso tempo ambiente e consumatori.

Le buone pratiche quotidiane contro lo spreco

Ridurre lo spreco alimentare è possibile anche attraverso semplici accorgimenti quotidiani: programmare la spesa con liste dettagliate, fare acquisti più frequenti ma in quantità moderate, evitando le maxi-spese quindicinali o mensili che aumentano il rischio di prodotti non consumati. Fondamentale anche scegliere prodotti di stagione, conservarli correttamente in base ai tempi di consumo e leggere con attenzione le etichette, distinguendo tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”.

La cucina degli avanzi salva cibo e tradizioni

Un ruolo importante lo gioca anche la cucina del recupero. Grazie ai cuochi contadini di Campagna Amica, ricette della tradizione come la ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza veneta o la frittata di pasta tipica del Sud dimostrano come gli avanzi possano diventare una risorsa, riducendo gli sprechi e preservando il patrimonio gastronomico dei territori.