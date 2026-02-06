Foggia: padre e figlio arrestati con oltre 170 grammi di cocaina

FOGGIA – Padre e figlio, rispettivamente di 56 e 23 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Foggia per detenzione di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi a bordo di un motociclo mentre circolavano in città a velocità sostenuta, ignorando la segnaletica stradale.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti li hanno bloccati e sottoposti a controllo, rinvenendo oltre 170 grammi di cocaina, otto carte di debito e tre telefoni cellulari.

Al termine dell’udienza di convalida, il gip ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.