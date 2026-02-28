Colpi di arma da fuoco sulla Sava–Francavilla: ferito 22enne, è giallo

SAVA - È ancora da chiarire il ferimento avvenuto venerdì sera sulla strada che collega

La vittima è Pasquale Storino, 22 anni, incensurato, residente a Sava. Il giovane era alla guida di un camion quando, come avrebbe riferito ai carabinieri, ha udito tre colpi di arma da fuoco provenire alle sue spalle. Uno dei proiettili lo ha raggiunto di striscio alla schiena.

Il 22enne ha dichiarato di non aver visto chi abbia sparato, una versione che ora è al vaglio dei militari dell’Arma, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Giannuzzi di Manduria, il giovane è stato medicato e successivamente dimesso. Le indagini sono in corso.