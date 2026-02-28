Massafra, minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato 30enne

MASSAFRA - Auna donna ha fatto arrestare il figlio trentenne dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato e aggredito la madre dopo il rifiuto di consegnargli denaro per acquistare droga. Non solo: l’avrebbe anche costretta ad accompagnarlo nel luogo in cui intendeva rifornirsi di sostanze stupefacenti.

Arrivati sul posto, approfittando di un momento di assenza del figlio, la donna è riuscita a chiedere aiuto contattando i carabinieri. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato il 30enne.

L’uomo si trova ora in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.