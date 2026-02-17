FSE: rimodulazione dell'offerta su gomma nella giornata di domani su alcune linee garantite corse bus nelle fasce pendolari
BARI – Ferrovie del Sud Est si scusa con i viaggiatori per i disagi causati dall’improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi.
Nella giornata di domani saranno garantite corse bus dalle 5.00 alle 8.00 e dalle 12.30 alle 15.30 per venire incontro alle esigenze dei pendolari.
FSE invita i passeggeri, prima di mettersi in viaggio, a consultare il sito web di FSE per verificare il programma delle corse.