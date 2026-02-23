Compagnia Malalingua: aperto il bando per 4 residenze digitali nel 2026

ph_Margherita Masè

BARI - Laentra nellae offre un’opportunità unica per artisti e artiste delle performing arts che vogliano sperimentare lo spazio digitale.

Sono quattro i progetti di residenza artistica che saranno selezionati e che riceveranno un contributo di 5.000 euro ciascuno, più IVA, con messa a disposizione di alloggio e spazio di lavoro per eventuale residenza in presenza. I progetti dovranno essere sviluppati tra maggio e dicembre 2026 e prevedere una restituzione online aperta al pubblico nel mese di dicembre 2026.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), in partenariato con AMAT, ZONA K Milano, Quarantasettezeroquattro – In\Visible Cities Festival, IdeAgorà/Festival Mirabilia, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, e quest’anno si aggiungono tre nuovi partner, tra cui la pugliese Associazione Malalingua/Festival Trame Contemporanee, insieme a CTB – Centro Teatrale Bresciano e Babel/Spazio Franco – Segni/Centro di Residenza per la Sicilia, per un totale di 10 promotori.

I progetti dovranno nascere direttamente per l’ambiente digitale online, stimolando l’esplorazione creativa dello spazio digitale come declinazione della ricerca artistica personale. Gli artisti selezionati saranno seguiti da tutor esperti, tra cui Marcello Cualbu, Laura Gemini e Federica Patti, e avranno la possibilità di accedere ad ulteriori contributi produttivi senza vincoli di esclusiva.

Inoltre, una giuria di studenti di NABA parteciperà alle restituzioni online e assegnerà una Menzione speciale NABA, con invito per l’artista selezionato a tenere una masterclass presso il Campus di Milano.

La scadenza per l’invio dei progetti è lunedì 23 marzo 2026, alle ore 12:00. La partecipazione avviene tramite il portale Sonar (www.ilsonar.it), compilando il modulo online dedicato alle Residenze Digitali.

Per maggiori informazioni e il bando completo: www.residenzedigitali.it e www.ilsonar.it.