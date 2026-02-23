Il Dio dell’Amore apre il Bif&st 2026: Ovidio guida il viaggio tra i sentimenti contemporanei

BARI – Sarà, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da, il film di apertura della, diretto da

Il film sarà presentato in anteprima a Bari sabato 21 marzo al Teatro Petruzzelli, nella sezione “Rosso di Sera”, alla presenza del regista e del cast, tra cui Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Francesco Colella. Successivamente arriverà nelle sale italiane il 26 marzo, distribuito da Vision Distribution.

Il Dio dell’amore racconta il più antico e potente dei sentimenti attraverso gli occhi di un padrino d’eccezione, il poeta Ovidio, interpretato da Francesco Colella. Ovidio guida lo spettatore in un viaggio nelle relazioni amorose, esplorando i modi in cui le persone si amano, si sfiorano e si intrecciano in una trama corale di legami e destini sentimentali. Il racconto ha un tono ironico e sorridente, ma anche amaro, mostrando un’umanità alle prese con il caos dei sentimenti, dove il Dio dell’Amore può essere benevolo e mite, ma anche capriccioso e battagliero.

La sceneggiatura è firmata da Enrico Audenino e Francesco Lagi, e il film vede tra gli interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, insieme al già citato Francesco Colella, con le musiche di Stefano Bollani. La produzione è a cura di Cattleya – parte di ITV Studios – BartlebyFilm e Vision Distribution, in collaborazione con SKY e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Il BIF&ST 2026, festival della Regione Puglia presieduto da Antonio Decaro, è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e altri partner pubblici e privati che verranno comunicati successivamente.

Il festival conferma così il suo ruolo di piattaforma di riferimento per il cinema e la televisione, offrendo al pubblico anteprime e incontri con autori e protagonisti della scena contemporanea.